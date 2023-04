– Denne beslutningen er tatt etter grundige vurderinger som er gjort av våre sikkerhetsmyndigheter. Hensikten er å beskytte norske interesser mot skadelig russisk etterretningsvirksomhet. Vi har fulgt med på dem i lengre tid, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på en hastig pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) etter at 15 russiske etterretningsoffiserer erklæres uønsket i Norge. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. Det tar vi på alvor, og vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet. Vi vil ikke tillate at russiske etterretningsoffiserer opererer under diplomatisk dekke i Norge, sier hun.

15 erklært uønsket

Til sammen 15 ansatte ved den russiske ambassaden ble torsdag erklært uønsket i Norge, fordi norske myndigheter mener de i realiteten er etterretningsoffiserer som har utgitt seg for å være diplomater. De 15 må forlate Norge innen kort tid, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Beslutningen ble kunngjort få dager etter at en rekke europeiske land, deriblant Danmark Italia, Spania, Sverige, Frankrike og Tyskland, utviste nærmere 200 russiske diplomater i forrige uke.

Huitfeldt vil ikke svare på hva de påståtte etterretningsagentene har bedrevet, men viser til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som har ansvaret for å ivareta rikets sikkerhets innenlands.

Den russiske ambassaden har ikke besvart NTBs spørsmål i forbindelse med saken. Men det russiske utenriksdepartementet varsler via nyhetsbyrået Tass at det vil komme et svar på de norske utvisningene.

– Vil komme motreaksjon

Det mener Huitfeldt det ikke er noen grunn til.

– Det er ingen grunn for Russland til å reagere. Vi har norske diplomater som er stasjonert i Russland, men ingen av dem er fordekte etterretningsoffiserer, framholder hun.

Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt Iver B. Neumann, som har forsket på Russland i en årrekke, tror derimot en russisk motreaksjon kan ventes om kort tid.

– Det ville være oppsiktsvekkende om det ikke ble en motutvisning. Jeg kan ikke tenke meg noe annet, sier Neumann til NTB.

Det kan forsure et allerede svært anstrengt forhold mellom Norge og Russland ytterligere.

– Forholdet er allerede drittdårlig, og nå blir det enda dårligere. Vi må vel tilbake til den russiske revolusjonen i 1917 før det var så dårlig som det er nå, sier Neumann.

Ny sikkerhetssituasjon

Ifølge Huitfeldt har den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til at etterretningstrusselen fra Russland har økt.

Når 15 russiske etterretningsagenter forsvinner, vil spiontrusselen mot Norge bli mindre, svarer hun på spørsmål fra NTB.

– Vi vurderer at deres mulighet til å drive etterretningsaktivitet i Norge blir redusert med dette. Men aktiviteten vil ikke forsvinne, sier hun.

Dagens beslutning kommer ett år etter at tre russiske etterretningsoffiserene som måtte forlate Norge i april i fjor, som en del av en felles europeisk respons på Russlands krigsforbrytelser i den ukrainske byen Butsja.

Den gang opplyste PST om at de kjente til at det jobbet «et betydelig antall» etterretningsagenter ved den russiske ambassaden under diplomatisk dekke.

Søreide støtter

Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (DUUFK) ble informert om beslutningen torsdag morgen.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) støtter utvisningene.

– Det er riktig og nødvendig, sier hun til VG.

Huitfeldt understreker samtidig at Norge ønsker normale diplomatiske relasjoner med Russland, og at russiske diplomater er velkomne i Norge.

– Det vi nå gjør, retter seg utelukkende mot uønsket etterretningsvirksomhet. Vi ønsker å bevare en fungerende diplomatisk representasjon, men vi vil ikke akseptere at diplomatisk representasjon misbrukes til fordekt etterretningsvirksomhet, sier hun.