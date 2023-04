Strømsparing på Slottet: Kuttet forbruket med 10 prosent gjennom vinteren

Det kommer fram i kongehusets årsrapport for 2022.

– De høye prisene – særlig strømprisene – endret kostnadsbildet også for Hoffet. Gjennom gode og virkningsfulle tiltak som har redusert strømforbruket ved Slottet med om lag 10 prosent gjennom vinteren, samt omprioriteringer og sparetiltak på andre områder, er det funnet inndekning for merkostnadene i 2022, heter det i rapporten.

Regnskapet viser at utgiftene til elektrisitet og fjernvarme endte på 11,9 millioner kroner i 2022 mot 7,4 millioner kroner året før.

Kong Harald har tidligere fortalt at de har begynt med strømsparing.

– Det er mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det er ikke fordi vi er blitt mer lyssky, men fordi vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget, så det kan være at det også blir noe kjøligere i tussmørket, sa kongen i sin tale til stortingsrepresentantene som gjestet Slottet på gallamiddag i oktober i fjor.