– Det er ingen holdepunkter i etterforskningen på at dette var en handling som var planlagt over lengre tid. Men det vi gjennom etterforskningen har fått rede på er at det har vært en diskusjon mellom siktede og flere personer på stedet i Steinkjer sentrum kort tid før hendelsen, sier politiadvokat Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ingen tidligere relasjon



– Hvorvidt denne diskusjonen var et motiv, har vi ikke klart for oss, men vi jobber nå med å ta rede på om det kan være et motiv, sier Ramberg.

Det var natt til søndag at en mann i 30-årene kjørte opp på fortauet og inn i en folkemengde i Steinkjer. 21 år gamle Sigve Bremset døde i påkjørselen. I tillegg har en person som fikk lettere skader og en person som kom fysisk uskadd fra hendelsen status som fornærmet i saken.

Ramberg sier at de tre fornærmede ikke var blant dem mannen var i diskusjon med før hendelsen. Hun sier også at politiet ikke tror det har vært noen tidligere relasjon mellom siktede og dem han diskuterte med.

– Hva diskusjonen har handlet om kan jeg ikke gå inn på, sier Ramberg.

Skjerper siktelsen

Torsdag skjerpet politiet siktelsen mot mannen fra uaktsomt drap og uaktsom kjøring til forsettlig drap og to drapsforsøk. Mannen er også siktet for å ha kjørt bil i beruset tilstand og for å kjøre uten gyldig førerkort.

– Etterforskningen de siste dagene gjør at vi nå mener å ha et mer presist bilde av hendelsesforløpet. Vitneforklaringer og videoovervåking har styrket mistanken om at det er snakk om en villet handling. På bakgrunn av dette har vi skjerpet siktelsen til å gjelde forsettlig drap, og drapsforsøk på to fornærmede, sier Ramberg.

Hun sier at politiet har sikret seg video av deler av det sentrale hendelsesforløpet, og at det er dette som har bidratt til skjerpelsen av siktelsen.

– Det kommer i hovedsak fra videoovervåking fra butikker, sier Ramberg.

Det er også gjennomført en ransaking hjemme hos mannen, og politiet beslaglagt hans digitale enheter.

Sier han ikke gjorde det med vilje

Den siktedes forsvarer, advokat Anne Marstrander-Berg, sier til Dagbladet at hun er uenig i at siktelsen skjerpes.

– Jeg har så langt ikke fått sett alle dokumentene. Ut ifra det jeg er kjent med, framstår det likevel feil å skjerpe siktelsen. Men jeg antar at dette baserer seg på vitners beskrivelse og videoopptak. Klienten holder fast på at dette ikke var med vilje, sier Marstrander-Berg.

Undersøker om flere er fornærmet

Politiet utelukker ikke at siktelsen kan bli ytterligere endret etter hvert som etterforskningen fører til ny informasjon. De jobber nå særlig med å kartlegge om det er flere fornærmede i saken. Det befant seg mange personer på stedet da mannen kjørte bilen inn i folkemengden.

Det gjenstår også flere vitneavhør, i tillegg til at politiet fortsetter gjennomgang av videobeslag og digitale spor.

Politiet skriver også at de fremdeles ønsker at personer som har videoopptak fra Steinkjer sentrum fra klokken 0.30 til 2.30 natt til 9. april, tar kontakt. Dette gjelder selv om opptaket ikke viser åstedet eller hendelsen.

Den siktede personen ble varetektsfengslet i to uker mandag denne uka på grunn av bevisforspillelsesfare. Politiet vil vurdere å begjære videre varetektsfengsling.

Mannen har ikke vært i nye avhør etter at han ble avhørt søndag.

– I avhøret søndag erkjente han straffskyld. Vi har ønsket å få mer informasjon i saken før vi kalte ham inn til nye avhør. Nå planlegger vi å gjennomføre avhør i nærmeste fremtid, sier politiadvokat Ramberg.