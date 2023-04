Samboerparet hadde feiret påske i Trysil og var på vei hjem til Trondheim hvor de begge studerte da ulykken inntraff, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Navnene offentliggjøres i samråd med de pårørende.

Det satt to personer i hver av de to bilene som var involvert i ulykken. De to personene i den andre bilen ble ikke påført alvorlige skader.

– Foreløpig tyder det på at bilen med de to avdøde har kommet over i motgående kjørefelt. Spor på stedet tyder på at sjåføren har fått sleng på bilen. Årsaken til dette er det for tidlig å si noe om, sa politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til Østlendingen tirsdag.