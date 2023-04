Dette skjer torsdag 13. april

Frist for høring om seksuell lavalder og selvbestemmelsesretten

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i januar ut forslag til reform av straffeloven kapittel 26, hvor rådet har foreslått en rekke endringer i straffelovens kapittel 26 om seksuallovbrudd. Fristen er 13. april.

Slottet kommer med årsrapport for 2022

Årsrapporten fra Det kongelige hoff gjør rede for Kongefamiliens offisielle virke og arbeidet ved Hoffet i året som har gått.

Stortinget stemmer på forslag om karbonfangst og -lagring på Melkøya

Venstre-forslag skal behandles i Stortinget om å pålegge CO2-fjerning i stedet for elektrifisering på Melkøya. Ola Elvestuen (V) ønsker å finne ut hvorfor det er så stort sprik mellom Equinors anslag og andre aktørers anslag.

Rapport om barn og unges eksponering i sosiale medier

Seminar og rapport om barn og sosiale medier og de mest populære influensere blant barn skal legges fram. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) med innlegg om barns forbrukervern. Arrangert av Medietilsynet.

Casper Ruud spiller i Monte Carlo

Casper Ruud møter tyske Jan-Lennard Struff i 3. runde av tennisturneringen i Monte Carlo. Ruud er favoritt mot Struff som har kvalifisert seg inn i turneringen. 32-åringen er ranket som nummer 100 i verden og har slått flere sterke spillere på veien som har ledet til Ruud-møtet som starter klokken 11.

Stavanger Oilers – Storhamar

Stavanger Oilers tar imot Storhamar i den femte kampen i finaleserien i NM-sluttspillet i ishockey. Storhamar vant de to første kampene i best av sju-serien før Oilers har sørget for spenning med to strake seirer. Kampstart i Stavanger er klokken 19.00