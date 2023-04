Russisk aktivist: Medvedev kjenner igjen Wagner-kolleger på brutal drapsvideo



Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev har identifisert tidligere leiesoldatkolleger i videoen der en ukrainsk krigsfange synes å få hodet skåret av med kniv, ifølge menneskerettsaktivist Vladimir Osetsjkin.

– Han har lyttet til og sett nøye på den flere ganger, og han kjenner klart igjen sine tidligere kolleger der, krigere fra leiesoldatkompaniet Wagner, sier Osetsjkin i et intervju på Youtube-kanalen til opposisjonsfiguren Mikhail Khodorkovskij. Ifølge Osetsjkin utpekte Medvedev mennene ved «karakteristiske kallenavn og måte å snakke på».

Japan ba folk søke dekning etter nordkoreansk rakettest

Innbyggerne på den japanske øya Hokkaido ble torsdag morgen bedt om å umiddelbart søke dekning innendørs eller under bakken, i frykt at en nordkoreansk rakett kunne ramme øya. Innbyggere ble varslet om at raketten trolig ville lande nær Hokkaido rundt klokka 8 japansk tid.

– Evakuer umiddelbart. Evakuer umiddelbart, het det i beskjeden. Etter drøyt 20 minutter ble ordren avblåst. Japanske myndigheter sa først at varslingssystemet ved en feil antok at raketten ville lande i nærheten av øya, men har senere trukket det tilbake.

Østlandet kan få en egen hærstyrke

Norges forsvar er i stor grad konsentrert om Troms og Finnmark, der landets eneste brigade befinner seg. Nå kan en styrking av nærværet på Østlandet bli aktuelt.

Hærsjefen, generalmajor Lars Lervik, mener at Ukraina-krigen viser at volum på styrkene er en kvalitet i seg selv: – Det handler om å sette ting sammen i system, og for hærstyrker er det brigader som er systemet, sier han.

Både regjeringspartiene og Høyre er positive til å styrke forsvaret i Sør-Norge

Mor til Louisville-skytter forsøkte å ringe nødnummeret for å advare

Moren til 25-åringen som mandag skjøt og drepte fem i banken i Louisville i Kentucky der han jobbet, ringte nødnummeret 911 flere ganger for å advare om sønnen. I et nødanrop som er offentliggjort, hører man en kvinne som har identifisert seg som skytterens mor. Hun virker tydelig rystet, og sier til telefonoperatøren at hun har fått beskjed fra sønnens romkamerat om at sønnen hadde lagt igjen en lapp som kunne tyde på at han har våpen og var på vei til banken.

– Han har aldri skadd noen, han er en veldig bra gutt. Vi eier ikke engang våpen, jeg vet ikke hvor han skulle ha fått tak i et våpen, sier kvinnen.

Kontrollutvalg for politiet har ikke mulighet til reell kontroll

Utvalget som skal ettergå politiets skjulte metoder, har få muligheter til å foreta en reell kontroll. Utvalgslederen sier de bare må stole på hva politiet sier.

Kontrollutvalget har ikke hjemler til å kontrollere skjult kameraovervåking, hemmelig ransaking og det politiet omtaler som «skjult teknisk sporing».

Justis- og beredskapsdepartementet tar utvalgets bekymring på største alvor og skal følge opp denne saken videre.