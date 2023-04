Syria-søstre har annen forklaring på hva de gjorde i landet

– Hun avgir en detaljert forklaring om det som åpenbart er en dramatisk opplevelse. Politiet skal få de detaljene først, men hun er uenig i gjerningsbeskrivelsen som politiet har lagt til grunn for siktelsen, sier advokat Geir Lippestad til VG.

De to søstrene fra Bærum er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat. Den eldste søsteren skal ha giftet seg med en IS-kriger.

– Hun er altså svært uenig i gjerningsbeskrivelsen. Det gjelder både hva som skjedde før hun dro til Syria, under reisen og etter at hun kom dit. Hun har en annen forklaring på hva hun skulle dit og hvem hun skulle møte, sier Lippestad.

Også den yngre søsterens advokat forteller at hun er uenig med politiets versjon av hvorfor hun dro til Syria.

– Hun har forklart seg om hvorfor hun dro til Syria, og det jeg kan si, er at det var ikke for å slutte seg til IS, sier forsvarer Hilde Firman Fjellså.