Store forsinkelser for alle tog til og fra Oslo

Feil på en sporveksel mellom Skøyen og Oslo S vil føre til store forsinkelser i togtrafikken i dag. Bane Nor opplyser at feilen fører til at det vil bli benyttet færre spor mellom Skøyen og Oslo S.

Feilene berører både lokaltog, regionstog, fjerntog og flytog. Ifølge Vy er det ikke varslet noen ny oppdatering på situasjonen før klokken 12 i dag.

Wagner hevder kontroll på nesten hele Bakhmut

Lederen for den russiske Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, hevder at leiesoldatgruppen har kontroll over mer enn 80 prosent av den ukrainske byen Bakhmut.

Ukrainske myndigheter har ikke kommentert påstanden direkte, men hevder at ukrainske styrker holder stand mot kraftige angrep i byen og at de holder russiske styrker i sjakk.

Juntaen bekrefter landsbyangrep i Myanmar

Militærjuntaen i Myanmar bekreftet i natt norsk tid å ha utført et luftangrep mot en landsby. Ifølge vitner ble mellom 50 og 100 personer drept i landsbyen Pazi Gyi i går. Angrepet utløste forskrekkelse hos FN, som ba juntaen beskytte sivile.

Juntaen uttaler at angrepet var rettet mot en åpningsseremoni for opprettelse av et lokalkontor for en motstandsgruppe og at noen av de drepte var iført uniform. Men det kan også ha vært sivile der, uttaler juntaen.

Chile kutter i arbeidsuken

Chile reduserer arbeidsuken fra 45 timer til 40 timer og får dermed den korteste arbeidsuken i Latin-Amerika sammen med Ecuador og Venezuela.

Den nye arbeidsuken på 40 timer skal fases inn med én time i året over en femårsperiode og bringer landet mer på linje med flesteparten av verdens industrialiserte land.

Zuccarello tilbake på banen i Wild-tap

I sin nest siste kamp i grunnspillet i NHL i natt norsk tid tapte Minnesota Wild 1–3 på hjemmebane mot Winnipeg Jets. Mats Zuccarello var tilbake i troppen etter å ha stått over forrige kamp på grunn av skade, og noterte seg for tre skudd på mål i de litt over 21 minuttene han fikk på isen.

Minnesota Wild er allerede sikret plass i Stanley Cup, sluttspillet som etterfølger grunnspillet i NHL.

Schwarzenegger terminerer veihull

Terminatoren Arnold Schwarzenegger er lei av hull i veien, men ser ingen grunn til å klage. Han tok derfor i går fram spaden og fylte et veihull i Brentwood i Los Angeles, nabolaget der han er bosatt, sammen med en medhjelper.

– I dag, etter at hele nabolaget har vært oppgitt over dette store hullet som har skapt trøbbel for biler og sykler i ukevis, dro jeg ut sammen med teamet mitt og ordnet det. Jeg sier alltid at vi ikke skal klage, og i stedet gjøre noe med det. Vær så god, sier han etter å ha tatt saken i egne hender.