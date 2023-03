Ifølge avisens opplysninger er det ukjent når Bhatti faktisk kommer til Norge, men VG skriver fredag at det kan skje innen kort tid. Avisens opplysninger er så langt ikke bekreftet fra offisielt hold.

Tidligere denne uken uttalte justisministeren i Pakistan til Aftenposten at de ikke hadde mottatt noen begjæring fra norsk politi om å få Bhatti utlevert.

– Vi har respekt for den norske regjeringen. Om de ber om at han begjæres utlevert, vil vi se på det raskt, sa justisminister Azam Nazeer Tarar til Aftenposten.

Det skal ifølge VG være den norske ambassaden i Islamabad som har hatt den direkte kontakten med myndighetene i Pakistan vedrørende utleveringssaken. Ifølge avisen skal norsk politi ha fått positive signaler, og Pakistan skal ha akseptert Norges begjæring om utlevering.

Politiadvokat på saken, Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt, vil ikke kommentere opplysningene. Hun skriver til avisen at de ikke har noe nytt å meddele vedrørende utleveringen av Bhatti.

Bhattis forsvarer Svein Holden vil heller ikke kommentere saken overfor avisen.

Den kjente norske islamisten Bhatti (45) reiste til Pakistan kort tid før Oslo-skytingen 25. juni 2022. Han er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med skytingen. Zaniar Matapour (43) er siktet for selve skytingen. To mennesker ble drept og flere titalls ble skadd.

Bhatti selv har tidligere nektet for å ha noe med saken å gjøre. Han er nå i pakistanske myndigheters varetekt.