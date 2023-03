Offentlighetsutvalg ut mot foreslått lovendring: – Går inn for mest mulig hemmelighold

– Det norske demokratiet har ingenting å tjene på at offentlige myndigheter skjuler seg bak lukkede dører når de skal arbeide med saker av betydning for landets innbyggere, sier leder for Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, til NTB.

Departementet foreslår et tillegg i offentlighetslovens paragraf 14 første ledd, som gjør det klart at ikke bare organinterne dokumenter som sådan, men også journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas fra offentlighet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Dette viser en regjering som går inn for mest mulig hemmelighold, sier Strand.

Videre mener han forslaget har dramatiske konsekvenser for innsynsretten i Norge og bryter fullstendig med det regjeringen har frontet i regjeringsplattformen om at den er for åpenhet.

– Jeg er fullstendig sjokkert og tatt på senga over at regjeringen velger å presentere et sånt lovforslag fredag ettermiddag før hele Norge tar ferie. Går dette gjennom kan forvaltningen holde tilbake ethvert spor av det de selv definerer som internt i sin saksbehandling, sier Strand.