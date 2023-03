Politiet: Rekordbeslaget av kokain kan ha blitt feilsendt til Norge

Norsk politi gjorde beslaget av over 800 kilo kokain etter å ha fått et tips fra Tyskland om at et parti kunne ha blitt sendt til Norge. Det fikk tyskerne informasjon om etter å ha gjort et rekordbeslag i Brandenburg.

– At partiet er feilsendt til Norge er en av flere hypoteser vi jobber etter, samtidig som vi også jobber etter hypoteser om at partiet helt eller delvis er ment for det norske markedet, sier politioverbetjent Arvid Utby i Oslo-politiet til NTB.

– Størrelsen på beslaget og etterforskningen i saken kan gi indikasjoner på at beslaget ikke var ment for det norske markedet, men det er tidlig i etterforskningen så vi holder alle muligheter åpne, sier han.

Flere avhør

Utby sier at politiet har gjort flere avhør, men at ingen er mistenkt eller siktet i saken.

Norsk politi og tollere fant kokainet i banankasser i et av fruktimportøren Bamas lokaler. Tysk politi hadde funnet 1.200 kilo kokain i lignende banankasser i Potsdam.

Det er heller ingen som er pågrepet eller mistenkt i Tyskland, opplyste politiet der til NTB tidligere fredag.

Utby sier at norsk politi samarbeider med tysk politi, men også flere andre land gjennom Europol og Interpol. Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke land det dreier seg om.

– Det er ingen mistenkte eller pågrepne i saken. Vi har tatt flere vitneavhør i saken. Jeg kan ikke gå nærmere inn på hvorvidt vi etterforsker mot spesielle miljøer eller personer, sier Utby.

– Etterforsker bredt

Han sier det er for tidlig å si noe om det er holdepunkter for at norske miljøer har vært involvert i smuglingen.

– Vi etterforsker bredt også i Norge, uten at vi kan si noe nærmere om etterforskning mot spesielle personer, sier Utby.

Tollvesenet har opplyst til VG at kokainet kom fra Ecuador.

Tysk politi har opplyst til NTB at etterforskningen deres er rettet mot ukjente gjerningspersoner.

– Som et ledd i politiets informasjonsutveksling ble informasjon sendt til Norge via tollkontaktkontorene til de nordiske landene i Berlin, sier Mario Heinemann, leder for pressekontoret til Brandenburg-politiet.

Europol involvert

Det europeiske politisamarbeidet Europol er også involvert i saken.

– Europol la til rette for utveksling av informasjon mellom Norge og Tyskland gjennom vår sikre plattform kalt Siena, sier pressetalsperson Claire Georges i Europol til NTB.

Det er en plattform som brukes av EU-landene for å utveksle politiinformasjon. De samarbeider også med Interpol om plattformen, samt med land utenfor EU som Norge, Canada, Australia og USA.

Georges sier at Europol er tilgjengelig til støtte hvis norske eller tyske myndigheter ber om hjelp, men at de ikke kan gå inn i saker på eget initiativ.