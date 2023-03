På Reinøya i Karlsøy er to personer bekreftet omkommet, opplyser brannvesenet til VG. Kommunen har satt krisestab.

– Karlsøy kommune har satt krisestab og psykososialt kriseteam er i beredskap. Politiet har ansvar for beredskapen på stedet og koordinerer de ulike oppgavene der, sier Karlsøy-ordfører Mona Pedersen til NTB.

Ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen kommune opplyser at skredet som har gått ved Lyngseidet, er alvorlig. Han opplyser til NTB at et italiensk turfølge på fem ble tatt og at en person er død, mens en er kritisk skadd.

– Været er så dårlig at Røde Kors ikke kommer seg inn for å hente ut de overlevende eller den avdøde. De er fortsatt inne i skredområdet. De skal bli hentet ned av helikopter, sier ordføreren.

Flere alvorlige skred

Ifølge politiet er det gått tre alvorlige skred på Reinøya, ved Lyngseidet og i Manndalen i Kåfjord.

– Vi jobber nå med å få oversikt over hendelsene og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer, skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet fraråder alle å bevege seg i fjellet slik forholdene er nå, skriver de videre.

Røde Kors opplyser at situasjonen er særdeles alvorlig.

– Denne situasjonen er særdeles alvorlig. Det er ikke ofte vi sender ut så mange korps på en gang. De har fått beskjed om at de må være i høyeste beredskap, sier Tor Indrevoll.

– Situasjonen er sånn at det går skred på nesten hvert nes. Det er stengte veier, og det gir utfordringer for mannskaper med å komme fram, sier Indrevoll.

– Dette er ikke dagen for å legge ut på skitur. Det er sjelden vi gir dette rådet, men i dag er det ingen tvil om at det beste er å holde seg hjemme i de nordligste fylkene våre, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Krisestab

Lyngen kommune har satt krisestab.

– Det jeg kan si, er at politiet er på stedet, og Lyngen kommune har satt krisestab. Det indikerer en alvorlig hendelse, sier Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen til NTB.

Hovedredningssentralen Nord-Norge har opplyst at de er i ferd med å oppbemanne for å håndtere de alvorlige hendelsene.

Låve tatt

I Kåfjord opplyser ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad at det ikke har kommet melding om at folk er tatt av skredet.

– Vi har satt krisestab. Det er ikke folk som er tatt i skredet, men det er noen som må evakueres bort. Det er en låve med dyr som er rammet, og det vil bli en del stengte veier, sier ordføreren.

iTromsø skriver at det er et fjøs med over 100 dyr.

– Det er en utfordring med dyr og forpleining. Det er en nøtt vi må løse, sier Isaksen Lyngstad.

Rødt farevarsel

Myndighetene advarte torsdag mot stor snøskredfare i Troms. Det er sendt ut rødt farevarsel for både fredag og lørdag på følgende stedet:

Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø og Indre Troms.

– Store til svært store naturlige skred ventes løsne av seg selv. Skred kan løsne i sjeldne skredbaner og på nye steder, og nå langt ut i flatt terreng, lød advarselen fra Varsom.no.