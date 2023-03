På Reinøya i Karlsøy er to personer bekreftet omkommet etter at et større gårdsbruk ble rammet av skredet og havnet uti sjøen. Pårørende er varslet og kommunen har satt krisestab.

– Dette er en forferdelig situasjon og dypt tragisk. Vi har satt psykososialt kriseteam er i beredskap. Politiet har ansvar for beredskapen på stedet og koordinerer de ulike oppgavene der, sier Karlsøy-ordfører Mona Benjaminsen til NTB.

Hovedredningssentralen har søkt i området og fått bekreftet at ingen flere personer er tatt av skredet. Samtidig har politiet iverksatt evakuering av boliger og fritidsboliger mellom Sæterelv og Grøtneselv grunnet fortsatt svært høy skredfare.

– Innbyggerne blir evakuert med båt til et feriested som vi har rekvirert. Jobben vår nå går ut på å ta vare på evakuerte, de pårørende og folk i kommunen som har deltatt i redningsarbeidet, sier Benjaminsen.

Turfølge tatt i Lyngen

Ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen kommune sier til NTB at et italiensk turfølge på fem ble tatt i et skred ved Lyngseidet. Én person er død, mens en annen person er kritisk skadd.

– Været er så dårlig at Røde Kors ikke kommer seg inn for å hente ut de overlevende eller den avdøde. Det jeg kan si, er at politiet er på stedet, og Lyngen kommune har satt krisestab, sa han kort tid etter at skredet gikk.

Fredag kveld opplyste politiet at alle utenom avdøde var hentet ut med helikopter.

Nytt skred i Nordreisa

Litt før klokka 18 fikk politiet melding om et nytt skred, denne gangen ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa. Et utenlandsk turfølge på seks personer var i området.

En person ble tatt av skredet og gravd ut av en annen person i turfølget. En drøy time senere bekreftet kommunikasjonsrådgiver Camilla Bruseland i Troms politidistrikt overfor NTB at personen var død.

Nordreisa-ordfører Hilde Anita Nyvoll sier til Nordlys at kommunen har satt krisestab.

– Det er et følge på seks som har vært i Kildalen. En person er tatt av snøskred. Vedkommende er omkommet. Jeg vet ikke om de var vært på ski eller til fots, sier hun til avisen.

– Vi prøver å få en oversikt over situasjonen. Et kriseteam er sendt for å ivareta gruppen, sier ordføreren.

Redningshelikopter og andre redningsressurser på vei for å hente ut personene i skredområdet.

– Ikke dagen for skitur

De fire skredene skjedde alle i tidsrommet mellom klokka 14.46 og 17.57 fredag. På en pressekonferanse klokken 19 beskrev politiet skredfaren som ekstrem.

– Vi fraråder alle å bevege seg i fjellet slik forholdene er nå, sa Morten Pedersen hos politiet i Troms på pressekonferansen.

Røde Kors beskriver også situasjonen som særdeles alvorlig. De oppfordrer folk i nord om å holde seg hjemme.

– Dette er ikke dagen for å legge ut på skitur. Det er sjelden vi gir dette rådet, men i dag er det ingen tvil om at det beste er å holde seg hjemme i de nordligste fylkene våre, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Operativ leder Tor Indrevoll i Troms Røde Kors Hjelpekorps sier de har hatt svært mange oppdrag fredag.

– Det er ikke ofte vi sender ut så mange korps på en gang. De har fått beskjed om at de må være i høyeste beredskap, sier han.

– Situasjonen er sånn at det går skred på nesten hvert nes. Det er stengte veier, og det gir utfordringer for mannskaper med å komme fram, sier Indrevoll.

Låve tatt

Det har også vært et større skred i Kåfjord. Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad sier ingen personer ble tatt i skredet, men en låve med dyr ble rammet.

– Vi har satt krisestab. Det er ikke folk som er tatt i skredet, men det er noen som må evakueres bort. Det er en låve med dyr som er rammet, og det vil bli en del stengte veier, sier ordføreren.

iTromsø skriver at det er et fjøs med over 100 dyr. Morten Pedersen i Troms politidistrikt sier at de ikke har oversikt over tilstanden til dyrene.

– Det er en utfordring med dyr og forpleining. Det er en nøtt vi må løse, sier Isaksen Lyngstad.

Rødt farevarsel

Myndighetene advarte torsdag mot stor snøskredfare i Troms. Det er sendt ut rødt farevarsel for både fredag og lørdag på følgende steder:

Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø og Indre Troms.

– Store til svært store naturlige skred ventes løsne av seg selv. Skred kan løsne i sjeldne skredbaner og på nye steder, og nå langt ut i flatt terreng, lød advarselen fra Varsom.no.