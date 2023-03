– Det er svært gledelig at entreprenørene ikke bare har fått dekket sine krav tilnærmet 100 prosent, men at de også er tilkjent fulle sakskostnader, sier advokat Joar Kalsaas, som var prosessfullmektiger for JV Implenia Stangeland, til Stavanger Aftenblad.

Selskapet gikk til sak mot staten ved Samferdselsdepartementet og krevde 300 millioner kroner i tilleggsvederlag knyttet til byggingen av tunnelen i Stavanger. Sentralt i saken sto «rystelseskravet» og «geologikravet» i tilknytning til bergmassens beskaffenhet.

Samferdselsdepartementet ble frikjent i tingretten, men dømt i lagmannsretten. Dommen som ble avsagt i september i fjor, er nå rettskraftig etter at Høyesterett denne uken avviste anken fra departementet.

I tillegg til tilleggsvederlaget er staten også dømt til å dekke motpartens sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

– Stangeland Maskin og Implenia vil dermed om kort tid motta mellom 400 og 500 millioner kroner, sier selskapets advokat til avisen.