Oslo-politiet frigir bilder fra kokainbeslaget

Norsk politi tok beslag i over 800 kilo kokain som hadde kommet til landet i fruktkasser. De gikk til aksjon etter at tysk politi hadde varslet om at et slikt parti kunne være på vei til Norge.

Ingen er så langt pågrepet i saken verken i Norge eller Tyskland.

Norgeshistoriens største kokainbeslag ble gjort i fruktkasser etter tips fra Tyskland. Foto: Oslo Politidistrikt / NTB

Mehls statssekretær: Stolt av politiet

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justisdepartementet gratulerer norsk politi med rekordbeslaget av kokain som ble gjort denne uka.

– Jeg ønsker å gratulere norsk politi med nok et viktig beslag. Norsk politi bidrar hver dag til vår alles trygghet, men det er klart at innsatsen politiet gjør blir ekstra tydelig på en dag som denne. De mengdene narkotika som her er beslaglagt, kunne potensielt ha skadet og ødelagt et uhyggelig antall unge liv dersom det hadde blitt omsatt i Norge. Jeg er stolt av norsk politi og den viktige innsatsen de gjør for å trygge våre barn og unge, sier Indrefjord.

