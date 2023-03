– De verste køene har ikke begynt helt enda, men vi ser nå en økning i trafikkbildet sammenlignet med for en time siden. Vi tror toppen starter fra klokka 14 og varer utover kvelden, sier trafikkoperatør Christoffa Key-Nilsen i Statens vegvesen til NTB i 14-tiden.

Startskuddet for årets påskeferie går fredag, og mange nordmenn setter seg i bilen på jakt etter brunfarge og hyttekos på fjellet. Det fører ofte til milelange køer og forsinkelser på norske veier.

Vegtrafikksentralen spår imidlertid ikke uvanlig mye trafikk.

– Det blir en normal utfartshelg med vanlig påsketrafikk. Det blir en liten topp i dag, før det roer seg ned i helgen og starten av neste uke. Og så tar det seg nok opp igjen onsdag og skjærtorsdag, sier Key-Nilsen.

Flere utsatte strekninger

Trafikkoperatøren peker på flere «verstingstrek» hvor det tradisjonelt bruker å bli kø og forsinkelser som følge av påsketrafikken.

* E6 nordover fra Oslo og opp mot Lillehammer. Spesielt rundt Mjøsbrua bruker det å bli trafikkork

* E16 fra Sandvika til Hønefoss og opp mot Valdres

* Riksvei 7 nordover mot Hallingdal

* Riksvei 25 mot Trysil

* Riksvei 3 oppover Østerdalen

Strålende sol i Sør-Norge og gode kjøreforhold gjør at ingen fjelloverganger er stengt fredag. Men Key-Nilsen anbefaler likevel bilister å pakke i tilfelle rottefelle.

– Om været endrer seg, kan det fort bli stengt. Derfor er det lurt å pakke med litt mat og kanskje noen varme klær i bilen hvis det blir stillstand i trafikken. Eventuelt bør man se seg ut en annen rute, sier Key-Nilsen.

– Kanskje ikke det aller lureste

Fredagen før palmesøndag er biler mest utsatt for skader i tiden mellom klokken 14 og 15, viser en skadeanalyse gjort av forsikringsselskapet If. Typiske skader er påkjørsel bakfra og parkeringsskader.

– Å reise et par timer før jobbslutt fredag før palmesøndag er et grep mange bruker for å komme tidlig av gårde. Likevel viser skadetall at det å reise på akkurat dette tidspunktet, kanskje ikke er det aller lureste. Da er køen på sitt aller verste, og mange ulykker skjer, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Uansett hvor man befinner seg i landet, bes bilistene om å kjøre fornuftig, holde avstand i køen og ikke stresse på veien hjem.

– Ikke vær utålmodig. Avpass farten og se an køen. Ta deg god tid, er den klare oppfordringen fra Key-Nilsen i Statens vegvesen.