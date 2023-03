Høyesterett behandler dronesak

Yakunin ble først frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett og deretter i Hålogaland lagmannsrett.

Statsadvokaten anket frikjennelsen til Høyesterett, som nå har besluttet å behandle saken.

Høyesterett skal vurdere om det er forbudt for russiske statsborgere å fly drone over norsk territorium.

– Det er flott at Høyesterett tar stilling i saken, og vi regner med at frifinnelsen vil bli stående, sier Yakunins forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Den britisk-russiske forretningsmannen var tiltalt for å ha fløyet drone over Svalbard i august og september under en seilas med båten Firebird.

Han satt nesten to måneder i varetekt etter at han ble pågrepet. Sanksjonsreglene forbyr russere å fly i Norge. Lagmannsretten mener imidlertid at sanksjonsforskriften ikke innebærer et forbud mot bruk av hobbydroner til fritidsformål, og at regjeringen i Yakunins tilfelle har gått ut over de fullmakter de har fått fra Stortinget.

Hans andre forsvarer, advokat Bernt Heiberg, varslet i februar at Yakunin vurderer et gigantsøksmål mot Norge etter frikjennelsen i lagmannsretten.

Yakunin er en velstående forretningsmann og sønn av en tidligere jernbanetopp i Russland som kobles til president Vladimir Putin. De siste årene har han hatt base i London, men nå bor han i Italia.