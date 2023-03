Regjeringen vil ha vaksinasjonsprogram for voksne

– Vi mener et voksenvaksinasjonsprogram vil gi en god ramme for vaksinasjon og sikre et tilbud som likebehandler folk. Det reduserer forskjeller mellom folk. Denne regjeringen vil derfor arbeide for et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Fredag legger hun fram Folkehelsemeldingen. Der varsler regjeringen om at de vil jobbe for et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper. I første omgang vil programmet bygge på dagens influensa- og coronavaksinasjonsprogram. Flere vaksiner kan bli vurdert inkludert etter hvert, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi har hatt et vaksinasjonsprogram for barn i over 70 år. Det har beskyttet oss godt og vært viktig for folks helse, sier Kjerkol.

Hun mener at et organisert vaksinasjonsprogram for voksne kan gi bedre oppslutning om vaksinasjonsanbefalingene.

– Det vil gi bedre helse og mindre behov for helsehjelp i målgruppene, som også bidrar til bærekraft i helsetjenesten, sier helseministeren.

Hun vil ikke gi noen tidsplan for innføringen.

– Nøyaktig tidspunkt for når et slik organisert tilbud kan igangsettes, må regjeringen komme tilbake. Dette er beslutninger som også avhenger av budsjettprosesser, opplyser departementet.

FHI anbefalte i 2018 et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper. Regjeringens ønske om å arbeide for et slik program, er en oppfølging av denne anbefalingen, ifølge departementet.