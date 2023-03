Skisentrene venter fullt trøkk: – Ser ut som vi får tidenes påske

Samtlige skianlegg NTB har snakket med, tror påskeuka blir helt strålende for nordmenn og utlendinger som vil stå på ski.

Jevnt over, fra Narvikfjellet i nord til Hovden Alpinsenter i sør, tror de ulike skisentrene på en påskeuke fylt med sol og formidable snøforhold.

– Akkurat nå ser det ut som vi får tidenes påske i Narvikfjellet, med strålende vær og perfekte snøforhold, sier daglig leder i Narvikfjellet, Jim Ove Johansen.

– Helt ypperlig

Den siste uka har det falt mye snø i Narvik, noe som har gjort forholdene i fjellet «helt ypperlig» ifølge Johansen.

– Vi forventer bra pågang i påska. Når forholdene er så bra som det er nå, så blir det rett og slett fantastisk å stå på ski i Narvikfjellet i påska.

Johansen tror det blir mye folk i hele Narvikfjellet gjennom hele påska.

Forventer mye folk

Også skianleggene i Hafjell og Kvitfjell, som eies av Alpinco, har stor tro på strålende snøforhold i påskeuka.

– Med skiforhold som er helt optimale og gode værmeldinger, så kan det ikke bli annet enn fantastisk hos oss i påska, sier Veslemøy Eineteig Wedum, kommunikasjonsansvarlig i Alpinco.

Hun sier at kombinasjonen av kalde temperaturer i fjellet og store mengder med snøfall, gjør at det blir en god avslutning på sesongen i Hafjell og Kvitfjell.

– Nå begynner det å fylle seg opp, og det er selvsagt gledelig, sier Eineteig Wedum.

Ukene før og etter påske kan også føre til stor pågang for anleggene til Alpinco.

– I både uka før og særlig uka etter påske, så kommer det veldig mye svensker og dansker til oss.

Mye hyttefolk til Oppdal

– Akkurat nå ser det ut som påska blir veldig bra på Oppdal. Det har snødd mye og er meldt kjølige temperaturer framover, så dette ser lovende ut, sier daglig leder i Oppdal Skisenter, Arnulf Erdal.

Han forklarer at innbyggertallet i Oppdal har som vane å tredobles i påskeuka.

– Vi vet av erfaring at det kommer veldig mye hyttefolk hit, og vi har fått signaler fra alle hotellene om at de har fullt belegg. Det er jo vanlig at innbyggertallet i Oppdal øker fra 7.000 til nærmere 25.000 i noen dager i påske, forklarer Erdal.

– Vi har akkurat hatt de første dagene med alle heisene åpne for sesongen. Vi håper selvsagt at været spiller på vårt lag, slik at vi kan ha alle heiser åpne også i påska.

Hovden forventer mye folk

Også i Hovden alpinsenter forventer konsernsjef Ann-Torill Briksdal full fart og mye folk i bakkene.

– Det er meldt fint vær i inngangen av påsken, så det trekker utvilsomt mye folk. Siste halvdel av påsken er vi som regel alltid fullbooket, og det er intet unntak i år, sier Briksdal.

– Vi har mye snø og det ligger til rette for å bli veldig gode forhold. Vi forventer mye folk i fjellet.

Meteorologen: – Ganske fint i hele landet

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Elbjørg Moxnes, bekrefter gladnyheten om det gode påskeværet.

– Påskeværet ser generelt ganske bra ut over hele landet for dem som skal i fjellet. Det vil selvfølgelig bli noen lokale forskjeller, men det vil bli en del sol i fjellet.

Meteorologen forteller at kalde temperaturer om natten gjør at påskeføret blir i både skispor -anlegg.