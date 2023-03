Storjury stemte for å tiltale Trump

Ekspresident Donald Trump blir tiltalt i den såkalte hysjpenge-saken, men innholdet i tiltalen er foreløpig ikke kjent. En av Trumps advokater sier at han trolig vil melde seg for politiet og bli fremstilt for en domstol. Ekspresidenten bedyrer fortsatt sin uskyld og hevder han blir forfulgt. Han er den første tidligere presidenten som blir tiltalt i en straffesak.

Tyrkisk Nato-ja til Finland

Den tyrkiske nasjonalforsamlingen har gitt grønt lys til Finlands Nato-søknad. Dermed gjenstår kun formaliteter før finnene er medlem av forsvarsalliansen. Finland fikk mandag ja fra Ungarn, og dermed har samtlige av Natos 30 medlemsland godkjent søknaden. Sverige venter fortsatt på å bli godkjent som Nato-medlem

Britene inngår handelsavtale med Stillehavsregionen

Storbritannia har kommet fram til en avtale om å bli med i handelssamarbeidet CPTPP, som dekker elleve land i Stillehavsregionen: Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam.

– Ved å bli med i CPTPP plasserer Storbritannia seg midt i en dynamisk og voksende gruppe stillehavsøkonomier. Dette viser de reelle økonomiske fordelen friheten etter brexit gir oss, sier statsminister Rishi Sunak om landets største handelsavtale siden brexit for tre år siden.

Bama bekrefter at kokainbeslaget ble gjort på deres lager

Oslo-politiet og Tolletaten har denne uken beslaglagt rundt 800 kilo kokain i Oslo. Beslaget er det største gjort i Norge noensinne. Bama bekrefter at kokainen ble funnet på et av deres lagre.

Politiet gjorde beslaget etter et tips fra tysk politi som hadde gjort en lignende beslag i et parti frukt i Brandenburg. Tysk politi fant ut at et lignende parti hadde blitt sendt til Norge og sendte tips nordover. Tollvesenet fulgte opp tipset og fant et parti på flere hundre fruktkasser som var blitt losset.

Bingoran i Oslo

Politiet rykket i natt ut til et bingolokale på Ensjø i Oslo etter et ran av bingoen. De ansatte skal ha blitt truet med en pistollignende gjenstand. Ingen ble fysisk skadd i hendelsen.

Gjerningspersonen kom fra stedet med en ransutbytte i form av et kontantbeløp, og er foreløpig ikke pågrepet.

Gwyneth Paltrow vant dobbeltsøksmål

Mannen som saksøkte henne, fikk ingenting, mens filmstjernen får 1 dollar i erstatning, som var beløpet hun ba retten om. Saksøkeren, som blant annet brakk noen ribbein i sammenstøtet ville ha 3,3 millioner dollar etter ulykken i 2016.