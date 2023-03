To menn dømt til å betale 124 millioner etter omfattende bedrageri i Stavanger

De to ble i fjor dømt i en sivilrettslig sak, men nå har Gulating lagmannsrett avgitt sin dom i ankesaken, skriver Stavanger Aftenblad.

Mennene skal ha svindlet Stavanger-selskapet Edison Norge AS for 124 millioner kroner ved å utgi seg for å være direktør i selskapets italienske morselskap. Hendelsene foregikk høsten 2019.

De domfelte svindlerne anførte i retten at selskapet måtte ta sin del av ansvaret for at de ble svindlet.

I en straffesak i Stavanger tingrett er to allerede dømt til seks års ubetinget fengsel for grovt bedrageri.