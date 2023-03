– Jeg kan bekrefte at vi undersøker saken. Samtidig vil jeg understreke at det per nå ikke foreligger en sterk mistanke om at avdøde er utsatt for noe kriminelt, sier politiadvokat Torkel Tjørhom Fandrem til Stavanger Aftenblad.

Politiet ble gjort kjent med dødsfallet gjennom helsevesenet.

– Vi har gjennomført avhør av personer som så avdøde sist i live. Nå venter vi på den endelige obduksjonsrapporten, og håper at denne vil kaste lys over saken, sier politiadvokaten.