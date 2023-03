Det har politimesteren i Troms besluttet.

– Det er grunnet sterkt økende snøskredfare at åtte boligenheter i Oldervik, tre boligenheter på Breivikeidet og to boligenheter på Vasstrandvegen evakueres i dag, skriver Troms-politiet i en pressemelding.

Evakueringen gjelder til politimesteren opphever den. Politiet varsler at det trolig vil vare de neste to døgnene.

– Tromsø kommune sørger for å tilby de evakuerte transport bort fra områdene og hotellopphold og kost for det første evakueringsdøgnet. Dette gjelder for dem som ikke kan ordne transport og/eller overnatting selv.