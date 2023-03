– Når det nå stilles spørsmål ved politiets håndtering skal det ikke være noen tvil om at denne saken følges opp skikkelig. Derfor har vi også oversendt saken til Spesialenheten for politisaker for å få vurdert om det skal iverksettes etterforskning, sier politimester Kjerstin Askholt til Fædrelandsvennen.

– I dette konkrete tilfellet anså politiet det som nødvendig å ta i bruk maktmidler mot ungdommene, til tross for deres unge alder, sier hun til avisen.

Ungdommene ble innbrakt for vold mot politiet etter en hendelse i Kristiansand tirsdag kveld. Alle ungdommene var i alderen 13–15 år, og deres foreldre har tatt kontakt med en advokat fordi de mener maktbruken var unødvendig.

En video av hendelsen viser at politiet brukte pepperspray mot flere av ungdommene. Politiet har selv fortalt at ungdommene kastet stein mot dem og gikk løs på flere tjenestepersoner med slag og spark.

Spesialenheten etterforsker politiets tjenesteutøvelse.