– Trusselbildet i det digitale rom blir stadig mer komplekst, og omfanget av kriminalite­ten er stort. Norge er et attraktivt mål for kriminelle i utlandet. Tidligere har gjerningspersoner som har rammet norske virksomheter, vært lokalisert i utlandet. Kripos tror at vi framover også vil se organiserte cyberkriminelle som opererer fra Norge, med fornærmede i både inn- og utland, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Kripos-sjef Kristin Kvigne. Arkivfoto: Javad Parsa / NTB Foto: NTB

Kripos har for første gang laget en rapport om cyberkriminalitet. Den beskriver både situasjonen nå og forventet utvikling for 2023.

Rapporten peker blant annet på store mørketall og at få hendelser anmeldes, noe som minker sjansen for at de kriminelle oppdages og straffeforfølges.

Omfanget av cyberkriminalitet i Norge svinger. De siste tolv månedene melder flere virksomheter om en nedgang i cyberkriminalitet.

Leder Olav Skard i Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) mener årsakene kan skyldes økt bevissthet og forebyggende arbeid, men også to år med pandemi og Russlands krig mot Ukraina.

– Denne utviklingen kan også være påvirket av mangler i rapportering, store mørketall og endringer i kriminalitetsutøvelsen. Svingninger må forventes, og vi må holde oss skjerpet, øke vår innsats og styrke vårt samarbeid, sier Skard.