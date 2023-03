God, gammeldags påske – masse snø over hele landet

Ifølge NVE er det mer snø enn normalt mange steder på Østlandet og i deler av Nordvestlandet og Trøndelag.

– Ifølge snøkartene i SeNorge må vi tilbake til 2018 for å finne en vinter som er i nærheten av like bra når det gjelder snømengder på Østlandet, sier senioringeniør Heidi Bache Stranden i NVE i en pressemelding.

Snøkartene viser at det i gjennomsnitt på 500 meter over havet er mer enn én meter snø på Sør- og Østlandet. Vest på Østlandet er det tilnærmet normalt eller litt mindre snø.

– For dem som bor nær Oslo og vil ha en kortreist skitur i påsken, er det nok snø til fine skiturer i flere av markene nord og vest for Oslo, sier Stranden.

Mer normalt på Vestlandet

I fjellet på Vestlandet er det omtrent slik det pleier å være i månedsskiftet mars/april med et gjennomsnitt på 1,3 meter snø på 500 meter over havet i flere av fylkene. På NVEs målestasjon Myrkdalen utenfor Voss, som er kjent som et snørikt sted, er det målt 1,7 meter snø.

Også i Nord-Norge kan man se fram til en snøfylt påske.

– Hadde påsken kommet for tre-fire uker siden, hadde det blitt en nitrist ski-affære mange steder i de nordligste fylkene, sier Stranden.

De siste ukene har det imidlertid kommet en god del snø, og per i dag er det mer snø enn normalt langs kysten av Nordland og Troms, og omtrent normale snøforhold andre steder.

Advarer mot væromslag i nord

Statens vegvesen advarer samtidig mot at det er meldt væromslag ved inngangen til palmehelgen, når mange setter seg i bilen for dra på påsketur.

– Det kan bli utfordrende føreforhold på veiene med mye nedbør, vind og snøfokk i perioden fra torsdag til lørdag morgen. Fjelloverganger og andre utsatte strekninger kan bli stengt, eller det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel, sier seksjonssjef Siril Veiåker Nilsen ved Vegtrafikksentralen nord.