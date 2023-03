Bildene som får Bane Nor til å grøsse

– Her har jeg alltid gått, og jeg flytter meg ikke. Toget blir pent nødt til å vente!

Kvinnen hadde ingen tålmodighet til anmodningen om å forlate skinnene ved Lønsdal stasjon på Saltfjellet, for en tid tilbake. Familien hadde jo brukt sporet som ankomst til hytta i flere generasjoner, og hadde ingen planer om å stanse den tradisjonen.

– Det er nok ikke vond vilje, men en sunn påminnelse kan nok være på sin plass. Om du «alltid» har gått i sporet, eller «bare» krysser en sjelden gang, etter å ha sett deg godt for, vil det før eller siden kunne gå galt. Toget kommer susende i mer enn 100 km/t, det kommer nesten lydløst, det kan ikke svinge unna og bruker 1 kilometer eller mer på å stoppe, sier Pål Buset, prosjektleder i Bane NOR i en pressemelding.

– Vi ser skispor på kryss og tvers av jernbanen gjennom hele skisesongen, men kanskje særlig nå ved påsketider, forteller han.

– Sitter med hjertet i halsen

Han minner om at det sitter et menneske i førerhuset på lokomotivet. Et tog har ikke mulighet til å svinge unna.

Farlig kryssing over sporene på Finse stasjon. Foto: Bjørn Løne, Spordrift AS.

– De sitter med hjertet i halsen, og må bare bremse, tute og håpe at voksne og barn klarer å kaste seg langt nok unna sporet i tide, sier Buset.

– Jeg blir redd når jeg nesten kjører på noen. Det er ubehagelig å komme kjørende når vi vet at det kan være folk i og nært ved sporet. Vi tuter litt ekstra på de strekningene der vi ofte ser skispor i eller over jernbanesporet. Jeg er forberedt på å kjøre på noen en dag, det tenker jeg ofte på, sier Håkon Eggen. Han er lokfører på Bane Nors arbeidsmaskin Beilhack. Den rydder daglig Bergensbanen for snø og is om vinteren.

Han forteller at han ofte har sett skispor på tvers av jernbanelinjene. Han har også sett barn leke i jernbanesporet om vinteren med foreldrene like i nærheten.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Arbeidstog på Bergensbanen. Skispor går tett ved og over jernbanesporet. Foto: Bjørn Løne, Spordrift AS

«Var sikker på at han ville kjøre på dem»

Bane Nor har sett flere skremmende eksempler.

«Tog 601 var svært nær å kjøre på et par som gikk på ski i sporet, med ryggen mot toget. (…) Lokfører ga signal «tog kommer» en rekke ganger før skiløperne ble oppmerksom på toget, og kom seg ut av sporet. Toget var da så nært skiløperne at lokfører var sikker på at han ville kjøre på dem. Da toget hadde stoppet var skiløperne forsvunnet. Forholdet gikk sterkt inn på lokfører.» Utdraget er fra en synergirapport fra strekningen mellom Ål og Haugastøl på Bergensbanen.

Selv om du kjenner rutetabellen inn og ut, kan du aldri stole helt på at du vet når neste tog kommer.

– Godstog og arbeidstog står ikke i tabellen. På vinteren går det også egne arbeidsmaskiner som driver snørydding. Det er viktig å ha dette i mente, også uansett ikke krysse andre steder enn der det er trygt og lovlig, sier Buset.

«Etter at arbeidstoget hadde passert Vatnestrøm holdeplass oppdaget føreren tre skiløpere i sporet. Nødbrems ble tatt og føreren «hang» på fløyta. Skiløperne kastet seg opp i skråningen. Den ene trakk en kjelke etter seg. Denne ble splintret av plogen på motorvogna. Til alt hell kom skiløperne uskadd fra hendelsen.», heter det fra en annen rapport.