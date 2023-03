Regjeringens invitasjon til et bredt forlik om lakseskatt er blitt lunkent mottatt av partiene både på høyresiden og venstresiden.

– Enhver innføring av nye skatter som nå skjer mot Høyres vilje, vil være opp til vurdering hvis velgerne stemmer oss inn i regjering i 2025. På akkurat dette området har vi alternative løsninger, som også næringen selv har tatt til orde for, sier Solberg til NRK.

Hun sier at dersom regjeringen inviterer til formelle samtaler, er Høyre forberedt på å gå i møter.

– Det er uaktuelt for Høyre å være med på forslaget som er lagt fram nå. Vi er enige i at næringen kan skatte mer, det sier også næringen selv, men vi mener regjeringen må være åpne for å utrede flere modeller og måter å gjøre dette på. Og da særlig forslaget om en inntektsgradert produksjonsavgift, sier Solberg.