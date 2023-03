En 36 år gammel mann, som Sør-Rogaland tingrett anser som hovedmann, dømmes til sju år og seks måneders fengsel.

– Dommen er allerede anket, sier mannens forsvarer, advokat Anne Kroken, til Stavanger Aftenblad.

Mannens daværende samboer er dømt til seks år og fire måneders fengsel. En 37-åring dømmes til fem år og seks måneders fengsel, mens sistemann, en 26 år gammel mann, får en betinget dom med en prøvetid på fire år. Vilkåret et er at han gjennomfører et narkotikaprogram med domstolskontroll.

Tre av personene hadde flere anklager hengende over seg. Noen av forholdene erkjente de straffskyld for, men samtlige nektet for å ha noe å gjøre med saken som omhandler nærmere tolv kilo amfetamin.