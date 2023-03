Terrorsiktede søstre samtykker til fengsling

De to søstrene har oppholdt seg i al-Roj-leiren i Syria de siste årene og er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). De dro til Syria i 2013.

Søstrene ble pågrepet da de landet på Oslo lufthavn Gardermoen. De blir begjært varetektsfengslet torsdag.

– Etter forholdene har de det bra, sier advokat Geir Lippestad, som forsvarer den eldste kvinnen, til TV 2.

– De samtykker til fengsling. Det er ikke på grunn av at de er enige i siktelsen. De mener at de ikke har gjort noe straffbart, men de ønsker ro, og de ønsker å samarbeide med politiet og andre myndigheter, sier Lippestad videre.

Ønsker ro rundt barna

Lippestad sier til VG at de to søstrene ønsker ro rundt seg og barna, og at de derfor ikke ønsker et fengslingsmøte der de fysisk er til stede. Derfor har de allerede samtykket til fengslingen.

Søstrene ba norske myndigheter om hjelp til å komme seg hjem fra al-Roj-leiren.

– Å hente disse kvinnene tilbake til Norge er viktig i et sikkerhetsmessig perspektiv. Det blir opp til politi og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tirsdag.

– Var svært unge

På spørsmål fra TV 2 om hva som var søstrenes motiv for å komme hjem, svarer Lippestad følgende:

– Motivet for å komme hjem er rett og slett fordi de ønsker å komme tilbake til Norge, ikke minst på grunn av barna. De er norske statsborgere. De har levd i en situasjon i en interneringsleir, vil jeg si, som er helt grusom, og som ingen barn skal oppleve.

– Når det gjelder hva de eventuelt har gjort i Syria, må vi komme tilbake til det. De er veldig tydelige på at de ikke har gjort noe straffbart. De reiste ned da de var svært unge, og hensikten med å reise ned skal de forklare til politiet, sier Lippestad.