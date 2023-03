NVE: Kraftprisene i Nord-Europa falt ytterligere i forrige uke

Ukeprisen i det sørlige Norge var på om lag 94 øre/kWh i forrige uke, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Til sammenligning var prisen i Midt-Norge og Nord-Norge på henholdsvis 54 og 35 øre/kWh.

– Perioder med mye vind- og solkraft i Tyskland siste halvdel av uka ga timer med særdeles lave priser nord på kontinentet, skriver NVE.

Mot slutten av uka økte også vindkraftproduksjonen sør i Norden, noe som bidro til at prisene i Sørvest- og Sørøst-Norge i noen timer var like lave som nord på kontinentet. Prisen var for eksempel helt nede i 2 øre/kWh natt til lørdag.

Norge var i forrige uke nettoimportør av kraft for første gang på ti uker.