– Han fikk førstehjelp på stedet og ble deretter fraktet til Sykehuset Telemark med ambulansen. Dessverre sto ikke livet til å redde, sier operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til Varden.

Bilen kjørte ut på et jorde og traff en vedsekk.

– Alt tyder på at dette er et sykdomstilfelle, og at han ikke døde av trafikkulykken, sier politiet til Telemarksavisa.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 10.03.