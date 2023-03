Rettssaken mot MC-klubben Satudarah har startet

Påtalemyndigheten mener klubben er en organisert, kriminell gjeng som er involvert i knivstikking, skyting på åpen gate og flere andre alvorlige lovbrudd, skriver NRK.

– Det er for å bygge oppunder klubbens renommé og rykte. At de er «bad guys». Han står og poserer med en ganske heftig kniv. Det er ikke fordi han går i speideren, vil jeg tro, sa politioverbetjent Mats Bjørstad i Kripos.

Politioverbetjenten har nasjonalt fagansvar for MC-kriminalitet og var det første vitnet som inntok vitneboksen i Oslo tingrett.

Dette er den første saken som blir prøvd for retten, etter at det i 2021 kom en ny lov som åpner for forbud mot kriminelle gjenger. Blant annet mener påtalemyndigheten at skytingen mot to tidligere ledere i Young Guns i Oslo sentrum i januar har tilknytning til Satudarah. I tillegg kommer de til å peke på at en lang rekke sentrale medlemmer angivelig ikke har førerkort for motorsykkel.

Advokatene Usama Ahmad og Jon Christian Elden representerer Satudarah i retten.

De mener at klubben har utviklet seg siden de kom til Norge, og at flere av medlemmene er i ferd med å ta motorsykkellappen.

I tillegg leste de fra klubbens vedtekter hvor det står at det bryter med klubbens interne regler å begå kriminalitet.

Det er totalt satt av tre dager til rettssaken.