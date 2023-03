Vedum ble grillet om regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk, også kalt lakseskatt, da han møtte i Stortingets spørretime onsdag.

SVs Kari Elisabeth Kaski ville vite om forslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet er tilstrekkelig til å hindre skatteunndragelse.

Vil ikke gi noen garantier

Kaski er bekymret for at bunnfradraget på 70 millioner kroner kan gi store havbruksselskaper et insentiv til å organisere seg vekk fra å betale grunnrenteskatt.

– Vi hører allerede fra både selskaper og advokater at det er et arbeid som er på gang, sa Kaski fra talerstolen.

Men Vedum kan ikke gi noen garantier.

– Alltid når man innfører nye ting, kan det være tilpasningsutfordringer. Det har vi vært bevisst på også her, sa Vedum.

– Men at noen kan finne et eller annet smutthull, det kan man aldri garantere mot. Men hele målet er at man ikke skal gjøre det, sa finansministeren.

Vurderte avgift i stedet

Regjeringen har invitert til et bredt forlik i Stortinget om lakseskatten, som er foreslått til 35 prosent.

Høyre var raskt ute med å avslå invitasjonen, blant annet fordi partiet mener flere modeller burde vært utredet.

– Regjeringen har ikke vist særlig vilje til å justere innretning eller nivå, sa Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten i spørretimen.

Han utfordret Vedum på om regjeringspartiene er villige til å se etter «pragmatiske løsninger» i Stortinget for å få et bredt forlik.

Vedum svarte at regjeringen vurderte å avgiftsbelegge næringen i stedet, men kom fram til at det ville ha store, negative konsekvenser over tid.

– Vi mener det er riktig med en overskuddsbasert skatt, sa Vedum.

– Jeg håper Høyre, hvis de nå legger bort retorikken, ser at dette er en modell også de kommer til å styre på, hvis de en gang i fremtiden får regjeringsmakt, sa finansministeren.