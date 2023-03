Mann i 20-årene dømt til elleve års fengsel for overgrep og mishandling

Mannen ble dømt for å ha utsatt sin tidligere samboer for omfattende vold, trusler og flere voldtekter. Den ene voldtekten er kategorisert som grov. I tillegg ble han dømt for å ha voldtatt en kvinne i Kristiansand for to år siden, skriver Fædrelandsvennen.

Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av punktene han var tiltalt for. Hans forsvarer, advokat Tore Øydne, varsler at de kommer til å anke dommen.

Retten fant det bevist at mannen gjentatte ganger utøvde psykisk og fysisk vold mot sin tidligere samboer fra 2020 og fram til fjor.

Han ble også dømt til å betale 350.000 kroner og 220.000 kroner i oppreisningserstatning til de to kvinnene.

– Straffen gjenspeiler alvoret i saken, og det samme gjør oppreisningserstatningen, sier kvinnenes bistandsadvokat Eirik Glad Balchen.