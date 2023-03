Det bekrefter forsvarer Geir Lippestad til Aftenposten.

De to nekter straffskyld. Det er ikke avklart om de samtykker til fengsling.

– Det vil bli avklart i løpet av dagen, sier Lippestad.

De to kvinnene ble natt til onsdag pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da de landet i Norge. De er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).