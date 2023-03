Ifølge Naf er etterslepet på rassikring på mer enn 70 milliarder kroner.

– Mange steder i landet er faren for skred og ras en betydelig kilde til folks utrygghet på hverdagsreisen. Når vi i tillegg får vite at selv ikke forholdsvis nye veier er trygge for ras, så er situasjonen uholdbar og i praksis en fallitterklæring for trafikksikkerheten, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Naf.

Etter raset i Lillesand sa veiselskapet at man ikke kan garantere at slike fjellskjæringer er trygge.

Hun mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) nå bør bekrefte eller avkrefte om norske veier er trygge å kjøre på.

– Vi har fjellskjæringer over hele landet. Folk må kunne stole på at de kommer vel fram. Det gjelder både de høyt trafikkerte riksveiene og det gjelder fylkesveiene der folk ferdes til daglig, sier Handagard.