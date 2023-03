Terrorsiktede søstre fra Bærum pågrepet av PST

Natt til onsdag ble to søstrene pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da de ankom Oslo lufthavn, bekrefter PST. De to kvinnene er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). De vil fremstilles for varetektsfengsling på grunn av fare for forspillelse av bevis

De to kvinnene og deres tre barn har fått hjelp av norske myndigheter til å reise hjem fra al-Roj-leiren i Syria. Barnevernet er også involvert med hensyn til omsorgen for de tre barna.

Biden håper Israel legger bort rettsreform

USAs president Joe Biden sier at Israel ikke kan fortsette å presse på for den omstridte rettsreformen som nå er satt på vent etter store demonstrasjoner.

– Som mange støttespillere av Israel er jeg veldig bekymret. De kan ikke fortsette slik som dette, noe jeg på en måte har gjort klart, sa Biden til pressen tirsdag.

Presidenten la til at han håpet at Israel legger bort den omstridte rettsreformen.

Vannledningsbrudd i Bergen

Politiet og brannvesenet rykket i natt ut etter en melding om masse vann som renner i Wergelandsgaten i Bergen sentrum.

Det har kommet vann inn i kjellere i minst tre boliger. Politiet har ikke full oversikt over skadene, men opplyser til Bergensavisen at det kan bli nødvendig å grave opp veier som følge av at vannet har trengt ned.

201 pågrepet under demonstrasjoner i Frankrike

201 personer ble pågrepet under de mange demonstrasjonene rundt i Frankrike tirsdag, melder landets innenriksminister Gérald Darmanin. Han legger til at 175 politibetjenter ble skadd under demonstrasjonene mandag.

Demonstrasjonene rettet seg mot den omstridte pensjonsreformen til president Emmanuel Macron. Rundt 740.000 personer deltok i demonstrasjonene tirsdag, ifølge tall fra myndighetene.

Forskere har laget kjøttkake av mammut

Selv utdødde dyr kan bli til mat. Ved å labratoriedyrke kjøtt fra en mammut har forskere klart å lage en gigantisk kjøttkake – men den kan ikke spises enda.

Tirsdag ble den saftige kjøttkaken avduket på vitenskapsmuseet Nemo i Nederlands hovedstad Amsterdam. Den er laget av det australsk-baserte firmaet Vow, som jobber med å labratoriedyrke kjøtt.