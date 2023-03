Folk flest holder seg i Norge i påsken: – Nordmenn skal legge skiene i skiboksen

NHO Reiselivs årlige «påskegallup», gjennomført av Kantar blant 1.036 respondenter, viser at én av to har planer om å reise på påskeferie.

Av disse skal 85 prosent feriere i Norge. Som tidligere år, skal flesteparten ha tradisjonell påske på hytta med familie og venner. Mer enn seks av ti av de som planlegger norgesferie, skal på hytta, ifølge NHO Reiseliv sine tall.

– Vi er i ferd med å oppdage alle de perlene og opplevelsene vi har rett utenfor dørstokken vår. Akkurat nå er det få steder i verden man får bedre påskestemning enn i den norske fjellheimen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, til NTB.

Noen blir igjen i byen

Krohn Devold legger til at selv om flesteparten skal til fjells i påsken, er det også en del som blir hjemme. De tar seg en bytur, eller besøker steder og aktiviteter i nærområdet, ifølge reiselivsdirektøren.

– Mange planlegger ferier og opplevelser i nærheten av der vi bor. Det kan skyldes strammere økonomi, men også at mange oppdaget sitt eget nærområde under pandemien, og søker i større grad kortreiste opplevelser, forteller hun.

Krohn Devold mener nordmenn er tradisjonsfolk, og at enda flere har lært seg å sette pris på hva Norge har å by på, underveis og etter pandemien.

– Det er kjempegledelig at mange nordmenn velger å holde seg innenfor landegrensene. Vi ser tydelig at mange her til lands vil på påskefjellet for å spise kvikk lunsj og appelsin, sier Krohn Devold.

Virke: – Påsketid tilsvarer det samme som familietid

Bransjedirektør i Virke Reiseliv, Audun Pettersen, ser den samme trenden som NHO Reiseliv når det gjelder påskeferdselen til nordmenn.

– Mange nordmenn skal legge skiene i skiboksen, mens noen skal også pakke kofferten og forlate landet i påsken.

Ifølge Virke sin egen reiseundersøkelse, gjennomført av Opinion med 2.000 respondenter, skal kun to av ti nordmenn reise til det store utlandet.

– De som forlater Norge i påska drar enten til Spania for å tilbringe tid i sola, eller til en storby i Europa for å oppleve noe, forklarer Pettersen.

Majoriteten av nordmenn som blir igjen i landet, drar mot hytta, ifølge bransjedirektøren.

– Rundt 80 prosent av nordmenn planlegger skiferie, og da drar mange til hytta. Vi ser en tydelig trend på at påsketid tilsvarer det samme som familietid.

Norwegian ser en annen trend

Flyselskapet Norwegian ser en litt annen trend, og hevder at de har godt belegg på sine flyruter i påsken.

– Mange vil ut og reise i påskeferien, og bookinger hos Norwegian viser at nordmenn ikke bare vil til fjells, men lengter etter både storbyer og sol, sier Magnus Thome Maursund, kommersiell direktør i Norwegian.

Sju av de ti mest populære destinasjonene denne påsken er storbyer, ifølge flyselskapet.

– Denne påsken er det både europeiske byer og reisemål på varmere breddegrader som tiltrekker våre reisende. Noen ønsker å oppleve storbypulsen på ferie, mens andre foretrekker en litt roligere ferie på typiske sol- og badedestinasjoner, forklarer Thome Maursund om påsketrafikken.

Nordmenn prioriterer ferie

Selv om mange nordmenn har fått en tøffere økonomisk hverdag i løpet av det siste året, ser både NHO og Virke at nordmenn prioriterer ferie.

– Vi ser helt tydelig at nordmenn skal på ferie. Noen prøver å ha et lavere forbruk i forkant og etterkant av ferien, for at de så gjerne vil gjøre noe i påska, sier Pettersen.

Det samme opplever NHO, ifølge Krohn Devold.

– Vi ser at mange tar seg råd til å reise i påska. Og det tyder bare på at folk vil prioritere tid med familie og venner i påska, til tross for tøffere økonomiske tider.