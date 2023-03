– Vi har to skattesystemer i Norge: Ett for vanlige lønnsmottakere, og ett for en bitte liten elite som lever av aksjeutbytte. Nå er tiden inne til å tette noen skattehull, sier Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen til VG.

Martinussen viser til at Aps tidligere nestleder Hadia Tajik har kalt den gjeldende skattemodellen for de aller rikeste, for en «ulikhetsmaskin» som må gjennomgås på nytt. Nå har Rødt lagt en plan med forslag for å tette disse hullene.

– Vi har stjålet Joe Bidens skattegrep: en egen milliardærskatt, sier Martinussen til avisen.

I budsjettet for 2023 lanserte USAs president forslaget som betyr at urealiserte aksjeinntekter legges på toppen av all skattepliktig inntekt og beskattes med minimum 20 prosent. Rødt vil sette denne skatten til 25 prosent.

– Vi vil kreve at alle må betale skatt av sine urealiserte gevinster før de flytter til utlandet, sier Martinussen.

Rødt lanserer sin skattereform «Tett skattehullene for de rike – styrk velferden for alle» onsdag formiddag.