Huitfeldt: Konkret informasjon om helse og sikkerhet ligger bak henting av IS-kvinner

– Beslutningen om å innvilge konsulær bistand er gjort av hensyn til barnas liv og helse, på bakgrunn av konkret helseinformasjon som er gjennomgått av medisinsk ekspertise i Norge, sa Huitfeldt (Ap) på en pressekonferanse tirsdag kveld.

I tillegg sier hun at sikkerhetshensynene i bildet har blitt stadig sterkere og bidratt til at det er viktigere enn før å få kvinnene hjem.

Sikkerhetsutfordringer

– Det er også sikkerhetsutfordringer med at det er en leir i et område hvor det foregår sterk radikalisering, hvor barn og unge kan rekrutteres inn i terror. Det er derfor blant annet USA har henstilt Norge å hente hjem disse, sier utenriksministeren.

To kvinner og tre barn har fått hjelp av norske myndigheter til å reise hjem fra al-Roj-leiren i Syria. Kvinnene er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) og vil bli pågrepet ved ankomst.

Kvinnenes advokat, Geir Lippestad, sier han ikke vil kommentere saken før han får snakket med sine klienter senere i dag.

Ber om ro rundt barna

Utenriksministeren ber folk behandle barna til kvinnene på en god måte.

– Dette er barn som har hatt det vanskelig. De skal få oppfølging og ro. De skal skjermes. Barn skal ikke lastes for sine foreldres handlinger, sier Huitfeldt.

Hun sier hun ikke har myndighet til å uttale seg om hva som skjer med barna videre.

En tredje norsk kvinne har bedt om konsulær bistand og fått det, men så ville hun ikke hjem allikevel. Operasjonen med å få kvinnene og barna ut har pågått siden desember og har vært svært kompleks.