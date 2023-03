Det er spesielt mange trafikkuhell på veiene i Nordhordland. Ifølge politiet er det svært glatt veibane enkelte steder.

– Det snør tett, og oppfordringen er å utsette hjemturen hvis du kan og la bilen stå, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Klokka 16.30 meldte politiet at seks vogntog hadde problemer på fylkesvei 57 ved Mongstad. Et tre ramlet også over veibanen.

– Vi er ute med alle styrker for å brøyte og salte på veiene, opplyser trafikkoperatør Marius Næss i Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Også i Øygarden har det vært flere ulykker utover ettermiddagen. Den siste skjedde på fylkesvei 561 på Sotra i 16-tiden og involverte tre biler og fem personer. Veien ble stengt, men åpnet igjen etter litt over en time.

– Én person fraktes med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus. Personen var ved bevissthet, skriver politiet på Twitter.

I en oppdatering skriver de at totalt tre personer ble fraktet til sykehus, men at alle var bevisst.