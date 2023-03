– Trafikkulykke på Fylkesvei 561 Skjergardsvegen. Totalt tre biler og fem personer er involvert. En person er skadd og fløyet til Haukeland, vedkommende er ved bevissthet, opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

Det var tirsdag klokken 16.04 at politidistriktet varslet om hendelsen. Videre opplyser de at veien er stengt, og at de jobber med undersøkelser på stedet.