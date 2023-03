– Det er galskap å forby bensinbiler i en situasjon der strømprisen allerede er helt ute av kontroll. Jeg forventer at regjeringen raskt avklarer at vedtaket i EU ikke får konsekvenser for Norge, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi til NTB.

Leder Unni Berge for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening reagerer på utsagnet til Frp, og mener partiets velgere knapt kommer til å huske hva en bensinbil var i 2035.

– Dette er helt tullete av Frp. Norge skal fase ut fossilbiler 10 år før EU skal, en politikk Frp har støttet. Det finnes knapt et EU-mål Norge har mindre problemer med å nå, sier hun til NTB.

EU vedtok tirsdag, etter flere uker med tautrekking med Tyskland, at fossilbiler skal forbys i EU etter 2035. EU-kommisjonen ønsket i utgangspunktet et forbud mot alle biler med forbrenningsmotorer. Men Tyskland ba om unntak for biler som bruker såkalt klimanøytralt drivstoff.

EUs energikommissær Kadri Simson mener utfasingen av fossilbiler vil være viktig for å nå EUs klimamål. Unionen har som mål å kutte minst 55 prosent av klimautslippene innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990. Om lag en firedel av EUs utslipp stammer fra transport.