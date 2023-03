Sykmeldte kan ha fått avslag på feil grunnlag

Nav ber folk om å ta kontakt hvis man tror man er berørt. De skriver at man blant annet kan være berørt hvis man har flere arbeidsforhold samtidig, eller hvis man ikke var sykmeldt fra alle arbeidsforhold da man søkte om sykepenger.

– Det er dessverre ikke mulig for Nav å identifisere akkurat hvilke saker som kan ha fått avslag på feil grunnlag, derfor er det viktig at personer som mener de er berørt tar kontakt med oss slik at vi får behandlet saken deres på nytt, sier ytelsesdirektør Eve V. Bergli.

– Vi har grunn til å tro at det dreier seg om et lite antall saker, og antakelig vil det også være snakk om mindre beløp i korte perioder i de sakene som er aktuelle. Men det er viktig for oss å se på innmeldte saker på nytt og sørge for at søknader får riktig utfall, sier Bergli videre.

Personer som tror de kan ha fått avslag på feil grunnlag, kan ta kontakt med Nav skriftlig på nav.no/kontakt.