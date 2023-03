Personer bosatt i Norge fikk i fjor 526 milliarder kroner utbetalt fra Nav. Det er 12,5 milliarder mer enn i 2021, skriver Nav i en pressemelding.

­– Økningen er lavere enn lønnsveksten i fjor. At den ikke ble høyere skyldes blant annet at ledigheten var lav og at det ble utbetalt mindre til coronatiltak i fjor enn året før, sier Ulf Andersen, statistikksjef i Nav.

Nav utbetalte også 9,4 milliarder kroner til 96.000 personer i utlandet.

Alderspensjon til personer bosatt i Norge utgjorde 267 milliarder kroner i fjor, og økte med 6 prosent fra 2021. Uføretrygd økte også med 6 prosent og er den nest største ytelsen med 108 milliarder kroner.