Bare én av hundre følger ikke med på nyheter

Derimot bruker 80 prosent minst én nyhetsplattform daglig, og over seks av ti kombinerer flere norske nyhetskilder, ifølge Medietilsynets ferske rapport om bruksmangfoldet i Norge.

– Tallene viser at nordmenn generelt orienterer seg i nyhetsbildet, og det er positivt med tanke på å holde seg oppdatert på det som skjer i samfunnet, sier direktør Mari Velsand i en pressemelding.

TV, nettavis – og podkast

Bare to av ti, 20 prosent, opplyser at de ikke bruker noen nyhetskilder. Det er omtrent like mange som før koronapandemien. Når de som leser nyheter i sosiale medier, inkluderes, går andelen som ikke bruker noen nyhetskilder, ned til 14 prosent.

Kun 1 prosent oppgir at de ikke følger med på nyheter overhodet.

De mest brukte nyhetskildene er, kanskje ikke overraskende, de største mediene som NRK, VG, TV 2, Dagbladet og Aftenposten. Gratis nyheter på nett er nå nordmenns foretrukne nyhetskilde, etterfulgt av fjernsyn.

Podkast seiler også opp som en stadig viktigere nyhetskilde. 7 prosent oppgir nå dette som sin viktigste kilde til nyheter.

– Flere av Norges mest populære podkaster er nyhetspodkaster. Rapporten viser at flere unge foretrekker podkast når de skal oppdatere seg, sier Velsand.

Sprikende tillit

I undersøkelsen oppgir nesten én av fire, 73 prosent, at det har ganske eller svært høy tillit til norske nyhetsmedier generelt. Kun hos 6 prosent er tilliten lav eller svært lav.

Tilliten til redaktørstyrte medier er stabilt høy, mens tilliten til såkalte alternative medier og sosiale medier er stabilt lav.

Samtidig mener nesten én av tre (29 prosent) at norske journalister ikke opptrer objektivt, men lar seg påvirke av personlige bindinger, ifølge rapporten. Bare rundt halvparten av de spurte oppfatter nyhetsmediene som uavhengige og objektive.

– Tallene viser at folk har en tydeligere uttrykt tillit til mediene som institusjoner enn til journalistene, sier Velsand.