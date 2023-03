Uttalelsene kommer fram i den nye dokumentarserien «Martine – siste kapittel».

Der sier Farouk Abdulhak, som aldri tidligere har snakket offentlig om saken, at den norske 23-åringens død var et resultat av «a sex accident gone wrong» – «en sex-ulykke som gikk galt», skriver TV 2.

I en annen melding skriver han:

«Jeg beklager dypt den uheldige ulykken som skjedde».

Abdulhak er den eneste mistenkte i drapssaken. Han forlot Storbritannia kun timer etter at Magnussen ble drept i London 14. mars 2008 og har siden levd i skjul i Jemen.

– På tross av tida som er gått, fortsetter vi å gjøre alt i vår makt for å få ham tilbake til Storbritannia, slik at han kan stilles for retten, sier pressetalskvinne Sarah Mahoney i politiet i London til Dagbladet.

– En ren innrømmelse av drap

Faren til Martine Vik Magnussen, Odd Petter Magnussen, sier til NTB at utsagnene til Farouk Abdulhak endrer hele sakens perspektiv.

– Etter min mening er dette en ren innrømmelse av drap. Det omdefinerer hele saken. Jeg mener det er en regelrett «game changer».

Han kaller uttalelsene for et gjennombrudd i saken og sier at dette vil gi dem et helt annet handlingsrom, og at det vil gi en annen oppfattelse av saken, også i Midtøsten.

(Saken fortsetter under bildet)

Odd Petter Magnussen, faren til drepte Martine Vik Magnussen, mener uttalelsene til Farouk Abdulhak er en ren innrømmelse av drap. Foto: Tore Meek / NTB

– Kald og uten anger

Faren karakteriserer Abdulhak som kald, beregnelig, rasjonell og uten anger, etter at han fikk høre samtalene.

– Dette er det nest beste vi har kunnet håpe på etter en eventuell retur til Storbritannia og en rettssak. Han bekrefter at han er en drapsmann, sier Magnussen.

Dokumentarserien er et samarbeid mellom TV 2 og BBC. Britisk-jemenittiske Nawal Al-Maghafi fikk først kontakt med Abdulhak via Snapchat, og i en lengre dialog hevder Abdulhak blant annet at han ikke husker hva som skjedde, blant annet på grunn av kokainbruk.

BBC har publisert et klipp der faren til Martine, Odd Petter Magnussen, får høre et opptak fra en av telefonsamtalene.

– Jeg er sint. Jeg skal ta ham, på den ene eller den andre måten, sier faren etter å ha hørt klippet.

Sier han ikke husker

I samtalene med journalisten sier Abdulhak aldri direkte at han drepte Martine, men faren sier det kun er et prinsipielt spørsmål.

– Man kjenner sakens omstendigheter. Han sier blant annet at han har brukt kokain, og man skal være rimelig teoretisk anlagt for å ikke se at det er snakk om drap.

I samtalene kommer det også fram at Abdulhak ikke har ønsket å reise tilbake til Storbritannia. Årsaken er ifølge jemenitten at noe har skjedd der.

Abdulhak har ikke ønsket å møte journalisten.

