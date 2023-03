Tolga-brødrene skal i retten i oktober – krever erstatning fra staten

Avisen avslørte i 2018 at brødrene var feilregistrert som psykisk utviklingshemmet og satt under vergemål. Brødrene saksøkte kommunen, og saken skulle opprinnelig opp i tingretten i januar før det ble inngått forlik.

Justis- og beredskapsdepartementet er saksøkt fordi det var Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren) vedtok at brødrene skulle settes under vergemål. Nesten tre år etter stevningen ble sent, skal saken opp for retten.

Advokat Nicolai V. Skjerdal representerer brødrene og skriver i stevningen at erstatningen må «reflektere krenkelsenes alvor og varighet», og at den må være en «følbar konsekvens for myndighetene».

– Det vi holder mot staten, er at brødrene ble satt under såkalt frivillig vergemål mot sin vilje. Det var over tid en alvorlig krenkelse, og det må staten kompensere med en erstatning som gir mening, sier Skjerdal til VG.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som starter i Oslo tingrett 10. oktober.