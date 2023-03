Det kommer fram i en kjennelse fra Oslo tingrett mandag ettermiddag.

Den siktede, en mann i 40-årene, er siktet for medvirkning til terrorhandling etter at Zaniar Matapour skjøt mot personer på to utesteder i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor.

I forbindelse med mandagens kjennelse opplyser den siktedes forsvarer, advokat Victoria Holmen, til NTB at hennes klient nekter straffskyld etter siktelsen.

Den siktede har sittet varetektsfengslet siden 27. september 2022. Bortsett fra Matapour og mannen i 40-årene er også Arfan Bhatti siktet i saken.